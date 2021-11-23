Cemil Ertem kimdir? Cemil Ertem kaç yaşında, nereli? Cemil Ertem hayatı ve biyografisi!

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CEMİL ERTEM KİMDİR?

Düzce'de doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde finans üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Nokta, Forbes, BirGün, Taraf, Star ve Akşam gibi yayınlarda köşe yazarlığı yaptı. Aynı dönemde, ATV'deki ana haber bültenlerinin ekonomi ve siyaset editörlüğü de yürütmüştür. 2011 yılında, MÜSİAD tarafından "En İyi Ekonomi Yazarı" ödülüne layık görüldü.

2014 yılında, dönemin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomiden sorumlu başdanışman olarak atanmadan önce bir süre İstanbul ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde bilgi ekonomisi, ekonomi politikası, alternatif büyüme ve para teorileri dersleri verdi. 13 Ağustos 2018 tarihinden beri VakıfBank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ertem, aynı zamanda Milliyet[2] ve Daily Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmaktadır.

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