Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, sonunda birlikte ik fotoğraflarını verdi.

07.03.2020 00:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:43
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf

Aşklarını dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan ve çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz, böylece ilişkileri başladıktan sonra ilk kez yan yana görüntülenmiş oldular.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya daha önce birlikte Atina tatiline gitmiş ve orada meraklı Türk turistlerin objektiflerine yakalanmışlardı.


Haber Videosu

: Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
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