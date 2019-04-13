Cem Yılmaz, Tabela Paylaşımıyla Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!
Almanya, Stutgart'ta trafik levhasında Cem Yılmaz isminin olduğu görüntüyü paylaşan Yılmaz, yine farklı yorumlar aldı. Ünlü şovmen trafik levhasını Instagram hesabından paylaştı.
Komedyen Cem Yılmaz geride bıraktığımız hafta yurt dışı gösterileri üzerinden sevenleriyle buluşmuş ve stand-up gösterilerini başlatmıştı. Yılmaz, trafik tabelası paylaşımıyla çok konuşuldu.
PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI
Gösterisiyle ilgili renkli paylaşımlara imza atan Yılmaz yaptığı bir paylaşımı üzerinden çok sayıda yorum aldı. Almanya, Stutgart'ta trafik levhasında Cem Yılmaz isminin olduğu bir görüntüyü paylaşan Yılmaz yine farklı yorumlar aldı. Ünlü şovmen bu trafik levhasını Instagram hesabından paylaştı. 1 saat içinde 85 bine yakın beğeni alan bu paylaşım için ünlü şovmen paylaşımını yoruma kapattı.
CEM YILMAZ'DAN "TAMAM TAMAM"
Yılmaz ayrıca gösteri gösteri koştururken yaptığı paylaşımlardan birinde de Türkiye'de büyük bir keyifle dinlenen 'Tamam Tamam' şarkısını söyleyen SummerCem ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı ve bu kareye: "Dusseldorf hatırası Summercem… tmm tmm" notunu düştü.
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cem yılmaz yine kırdı geçirdi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cem Yılmaz yine Russel Crowe, tabela vb. haberlerle gündeme getiriliyor. Bütün bu haberler Anzak Günü''ne hazırlık. Çanakkale''de dedelerimizin katillerinin anma törenlerine hazırlık yapılıyor. Cem Yılmaz yine sabah ayinine katılacak mı bakalım?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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alman lar bile kıymetini öğrendi biz hala yerden yere vuruyoruz Cem Yılmaz ne kötülük ettin bu insanlara hangi haklarını yedin insanları gülümsetmekten başka hangi suçu işledin çok merak ediyorum lütfen beni bilgilendirCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Simarik.Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Hicmi utanma yok bunlarda?Cevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır