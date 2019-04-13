Cem Yılmaz, Tabela Paylaşımıyla Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!

Komedyen Cem Yılmaz geride bıraktığımız hafta yurt dışı gösterileri üzerinden sevenleriyle buluşmuş ve stand-up gösterilerini başlatmıştı. Yılmaz, trafik tabelası paylaşımıyla çok konuşuldu.

PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI

Gösterisiyle ilgili renkli paylaşımlara imza atan Yılmaz yaptığı bir paylaşımı üzerinden çok sayıda yorum aldı. Almanya, Stutgart'ta trafik levhasında Cem Yılmaz isminin olduğu bir görüntüyü paylaşan Yılmaz yine farklı yorumlar aldı. Ünlü şovmen bu trafik levhasını Instagram hesabından paylaştı. 1 saat içinde 85 bine yakın beğeni alan bu paylaşım için ünlü şovmen paylaşımını yoruma kapattı.

CEM YILMAZ'DAN "TAMAM TAMAM"

Yılmaz ayrıca gösteri gösteri koştururken yaptığı paylaşımlardan birinde de Türkiye'de büyük bir keyifle dinlenen 'Tamam Tamam' şarkısını söyleyen SummerCem ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı ve bu kareye: "Dusseldorf hatırası Summercem… tmm tmm" notunu düştü.