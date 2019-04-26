Cem Yılmaz, Seçimlere Katılmasını İsteyen Takipçilerine Verdiği Cevapla Güldürdü
Ukrayna'da komedyenin cumhurbaşkanı olmasının ardından Gani Müjde, sosyal medyadan bir anket yaparak "Türkiye'de hangi komedyeni cumhurbaşkanı görmek istersiniz?" sorusunu sordu. Ankette birinci çıkan Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
41 yaşındaki ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da düzenlenen seçimlerde birinci olarak cumhurbaşkanı oldu. Siyasete atıldığı son dönemlerde kısa süre içinde büyük bir halk desteğini arkasına alarak seçimlerden birinci çıkan Zelenskiy'nin ardından "Türkiye'de böyle bir şey olsaydı ne olurdu?" sorusu akıllara geldi.
Konuyla alakalı yapılan ankette birinci çıkan Cem Yılmaz, yaptığı açıklamada esprili bir dille böyle bir niyetinin olmadığını söyledi.
GANİ MÜJDE ANKET YAPTI
Zelenskiy'nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, senarist, yazar ve yönetmen Gani Müjde, Twitter hesabı üzerinden bir anket yaparak "Ukrayna'da bir komedyen (Zelenskiy) cumhurbaşkanı seçildi. Peki Türkiye'de hangi komedyeni cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunu sordu.
"KOMEDİNİN SELAMETİ İÇİN SEÇİME GİRMEM"
Oyların %70'nin alan Cem Yılmaz birinci çıktığı ankete yorum yaptı. Ünlü komedyen, "Komedinin selameti için, seçimlere girmeyi düşünmüyorum" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
-
ata demirer koltuğu doldururdu :DCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALLAH cc, Sayın Cumhur Başkanımız, Recep Tayyip ERDOĞAN''ı başımızdan eksik etmesin, sağlıklı ve hayırlı uzun ömür versin. Amin. .Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
-
bu memleket babanızın uşağımı her gelen başkan olmak isterCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
mevcut olanlarda komedi ben çok eğleniyorum.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
Vallahi yalan cem Yılmaz’ın böyle dediğine bakmayın siyaset için göbek atıyor fırsat verilse bal gibi olur ressmen ölüyor siyaset için Anında imam oğluna tebrik yaptı 20 yıldır siyasetle ilgili. Kadar kimseyi tebrik etmeyen adam imam oğlunu tebrik etti hadi bakalımCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır