Cem Yılmaz'ın paylaşımında çıplak manken detayı dikkat çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in dans videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak takipçileri, Yılmaz'ın paylaşımındaki çıplak manken detayına takıldı.
Türkiye'nin en önde gelen komedyenlerinden olan Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz'ın dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz'ın "Dans bizim için 1. plandaır" notunu düştüğü paylaşımı 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Kemal'ın dansına çoğu takipçisi bayılırken, Yılmaz'ın paylaşımındaki bir detay bazı takipçileri rahatsız etti.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Yılmaz'ın, evinden yaptığı paylaşımda çıplak manken detayı göze çarptı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Çocuğun olduğu bir evde çıplak mankenin ne işi var" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi.