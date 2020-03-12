Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Magazin
Koronavirüs, Cem Yılmaz, Avrupa, Magazin

Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ertelendi. Yılmaz'ın yeni gösteri takvimi ise henüz açıklanmadı.

12.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:18
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Üst düzey önlemlerin alındığı ülkelerde etkinlik ve gösteriler de iptal edildi. Son olarak Cem Yılmaz'ın Avrupa'daki gösterisi iptal edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ

Avrupa'yı etkisi altına alınan koronavirüs nedeniyle belirli sayıda insanın katılacağı etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor. Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi'ndeki Stuttgart gösterisi koronavirüs sebebiyle ilerleyen bir tarihe ertelendi. İptal haberini Instagram hesabından paylaşan Cem Yılmaz şunları söyledi: "Tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yaşanan gelişmeler sebebi ile Avrupa'da bazı ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından belli bir katılımcı sayısının üzerindeki gösteri, konser vb. tüm etkinlikler yasaklanarak durdurulmuştur. 23 Şubat 2020 tarihinde başladığımız Cem Yılmaz Avrupa Turnesi'ni kapsayan ülkelerde alınan güvenlik önlemleri, yetkili mercilere yapılan açıklamalar ve yasal bildirimler dikkate alınarak 13 Mart 2020 Stuttgart gösterisi ertelenmiştir.

Yeni tarihle ilgili bilgilendirme tarafımızdan ayrıca yapılacaktır. Satın almış olduğunuz biletler yeni belirlenen tarihlerde geçerli olacaktır. Mart-Nisan 2020'de yapmayı planladığımız diğer Cem Yılmaz gösterilerimiz için de olası değişiklikleri sizlere bildiriyor olacağız. Bu hepimizi ilgilendiren durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış ve ilgi için teşekkür ederiz."

GÖSTERİ VE KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer korona tehlikesinin ardından Kıbrıs'taki sahne programlarını iptal etti. Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe erteledi. İlker Ayrık'ın senaryosunun yazıp hem de yönetmen koltuğuna oturduğu, Erdal Özyağcılar ile Hande Soral gibi isimlerin boy gösterdiği Müstakbel Damat filminin galası da iptal edildi. Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga ve Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de vizyona tarihleri ertelendi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Haberin Videosu:

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

İlgili Haberler

Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
AAA: Kötüye bişey olduğu nerde görülmüş. . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Magazin
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Magazin
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Magazin
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Magazin
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Magazin
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Magazin
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi
İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin üsse roket saldırısı: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin üsse roket saldırısı: 3 ölü
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Muhterem Nur Gülben Ergen Fahrettin Koca
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 10:21:04. #1.14#