Cem Yılmaz, "Çetenin esirisin" diyen takipçisine espri yaparak cevap verdi

24.10.2019 15:02

Bir sosyal medya kullanıcısı, 2 Arada ve Kaçamak'tan oluşan Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz'ı satanist çete üyesinin esiri olduğunu söyledi. Komedyen ise sosyal medya kullanıcısı kendi üslubuyla cevap verdi.

"ÇETENİN ESİRİ"

Cem yılmaz'ın 18 Ekim'de vizyona giren filmi, sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi. Binlerce kişi Twitter'da 'cemyılmazfilminegitmiyorum' etiketi altında komedyene tepki gösterdi. Yılmaz'a gelen en ilginç tepki ise "Bizzat şeytan ve paraya tapan satanist bir çetenin esiri" oldu.

"İŞTE BÜYÜK RESMİ GÖREN TATLİŞKO"

Gelen yorumu gören Cem Yılmaz ise ters bir cevap vermek yerine şunları söyledi: "Bazen büyük resmi görmek için geriye açılırsın ve bir bakmışsın resimden çıkmışsın. İşte büyük resmi gören bir tatlişko. Satanist çete! Bu ay param yatmadı, neler oluyor? Son bir ay içinde bağlı olmadığım örgüt, çete, dış mihrak bırakmadılar :) Küçük adamın büyük resmi görme merakı bu çağın en faydasız hastalığı bence. Mihrakım diyerek sana yüz vurdum, gönlünün dalında bir yuva kurdum. Baronlar espri verin!"