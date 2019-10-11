Cem Yılmaz, 29 Ekim'de yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

11.10.2019 16:33

NATO müttefiki ABD ile anlaşamayan Türkiye'nin Suriye'ye tek başına operasyon gerçekleştirmeye başladı. Türk askerine destek veren Demet Akalın, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak. Bu gelişmenin ardından Cem Yılmaz da gösteri gelirini vakfa bağışlayacağını duyurdu.

GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAK

Twitter hesabından gururlandıran haberi duyuran Cem Yılmaz, "29 Ekim 2019 da BostancıGösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle." dedi.

DEMET AKALIN DA BAĞIŞLAYACAK

Birkaç saat önce Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın da "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." diyerek örnek bir davranışta bulunmuştu.