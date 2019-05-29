Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı
Cem Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı kapalı pencere fotoğrafına "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" notunu düştü. Uzan'ın bu paylaşımı büyük merak uyandırdı.
Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
MERAK UYANDIRDI
Paylaşımında "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" ifadelerini kullanan Cem Uzan, kapalı bir pencere fotoğrafı paylaştı. Cem Uzan'ın bu paylaşımı merak uyandırdı.
HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Uzan'ın 12 Haziran göndermesinin altında ne olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İşte Cem Uzan'ın o paylaşımı;