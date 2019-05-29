Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

MERAK UYANDIRDI

Paylaşımında "Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran" ifadelerini kullanan Cem Uzan, kapalı bir pencere fotoğrafı paylaştı. Cem Uzan'ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Uzan'ın 12 Haziran göndermesinin altında ne olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte Cem Uzan'ın o paylaşımı;