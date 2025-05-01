Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın askerlik yaptığı yer, hayranları tarafından merak ediliyor. Karaca'nın askerlik hizmetini nerede tamamladığına dair bilgiler, onun hayat hikayesini daha iyi anlamak için önem taşıyor. Peki, Cem Karaca askerliği nerede yaptı?

CEM KARACA HAKKINDA

Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karaca ve annesi Ermeni asıllı Toto Karaca (İrma Felekyan) olan Cem Karaca, sanatla iç içe büyüdü. Orta öğrenimini Robert Lisesi'nde yapan Cem Karaca, sanatçı bir çiftin çocuğuydu. Müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa Felekyan'ın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesiyle oldu. Kolej yıllarındayken dünyadaki popülaritesini arttıran rock müziğine ilgi duydu. Kız arkadaşlarını etkilemek ve arkadaşlarının taleplerine uyum sağlamak için dönemin rock yıldızlarının şarkılarını seslendirdi. Ses yeteneğini ise annesi Toto Karaca fark etti.

CEM KARACA ASKERLİĞİ NEREDE YAPTI?

Evlendikten 3 gün sonra Karaca, askere gitti. Askerliğine 1965 Kasım'ında Antakya 121. Jandarma Er Eğitim Alayı'nda başladı. Bu dönemde Karaca, Anadolu kültürünü tanımaya başladı.