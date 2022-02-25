Cem Belevi kimdir? Cem Belevi kaç yaşında, nereli? Cem Belevi dizileri, filmleri ve şarkıları...
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Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosuna katılan Cem Belevi kimdir? Yapımını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi, sürpriz bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Cem Belevi kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Renkli kadrosuyla dikkat çeken diziye Efe karakteriyle dahil olan Cem Belevi kimdir?
CEM BELEVİ KİMDİR?
Cem Belevi, ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Müzik hayatına 7 yaşında piyano dersleri alarak başlayan Belevi, 13 yaşında gitar eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimini 5 yıl İngiltere'de geçiren Belevi, burada ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okudu.
Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı diziye Cem Belevi, Efe karakteriyle dahil oldu.
Diskografi
Albümler
2013 - Bilmezsin
Single & EP
2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)
2015 - Sevemez Kimse Seni
2015 - Hayat Belirtisi
2015 - Sor
2016 - Alışamıyorum
2017 - Dumanlı Sevda
2017 - Aç Kollarını
2018 - Mışıl Mışıl
2018 - Yedi Düvel
2019 - Bundan Sonra
2019 - Farkında Mısın?
2020 - Kaç Kere Sever İnsan?
2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)
2020 - Farkında Mısın? (Akustik)
2020 - Bundan Sonra (Akustik)
2020 - Leyla & Mecnun
2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)
2021 - Dön Bebeğim (Akustik)
2021 - Buz Yanığı (Akustik)
2021 - Bilmez
2021 - Melekti Sanki
2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)
Filmografi
Dizi
2015-2016 - İnadına Aşk
2016 - Rengarenk
2017 - Kalk Gidelim
2021 - Menajerimi Ara
Film
2016 - Yıldızlar Da Kayar - Das Borak
2022 - Benden Ne Olur? - Efe