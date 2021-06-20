Cem Belevi eski sevgilisini unutamadı

Ünlü şarkıcı Cem Belevi, geçtiğimiz sene evlenme teklifi yaptıktan kısa süre sonra ayrıldığı ünlü oyuncu Zehra Yılmaz'ı unutamadı. Şarkıcının son yaptığı hareket hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz kasım ayında ayrılan Zehra Yılmaz ile Cem Belevi de flaş gelişme yaşandı. Şarkıcı, oyuncu Yılmaz'ı Instagram'dan takip etmemesine rağmen son fotoğrafını like'ladığı görüldü. Belevi'nin eski sevgilisinin karesini beğenmesi hayranlarını heyecanlandırdı. Evlilik hazırlığı yaptığı dönemde ayrılan çift, uzun süre Instagram'dan birbirini takip etmişti. Yılmaz son olarak Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yle adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Kaynak: Snob Magazin