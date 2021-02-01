Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı

01.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:47
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Hakan Kan, 14 yaşındaki oğlu Fırat'ın isteği üzerine kardan Akşemsettin'in heykelini yaptı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Hakan Kan, 14 yaşındaki oğlu Fırat'ın isteği üzerine kardan Akşemsettin'in heykelini yaptı.

Zafer Mahallesi'nde oturan heykeltıraşlığa merakı olan çiftçi Hakan Kan, kar yağışı sonrası oğlu Fırat'ın isteği üzerine Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin olarak bilinen Mehmed Şemseddin'in heykelini yaptı. Pandemi nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve oğlu için evin bahçesinde kardan Akşemsettin'in heykelini yaptığını anlatan Hakan Kan, "Pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Oğlum Fırat, kar yağışı sonrası kardan adam yapmak istedi. Ben de oğlumla birlikte tarih büyüğümüz olan Akşemsettin'in heykelini yaptık. Amatör bir çalışma ile güzel bir eser yaptık ve çok eğlendik" dedi.

FOTOGRAFLI


Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı
Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim SONKAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Jason Statham
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çelikhanlı çiftçi, kardan Akşemsettin'in heykeli yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 10:47:51. #1.14#
title