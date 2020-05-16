Çelik "Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılmalı" Sen Engelliler Komisyonu İl temsilcisi İlknur Çelik, Engelliler haftası dışında da engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Sen Engelliler Komisyonu İl temsilcisi İlknur Çelik, Engelliler haftası dışında da engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Korona virüs salgını süreci ile sahada ve alanlarda engelli haftası kutlanamadı. Sosyal ortamlarda ve sanal alanlarda kutlama yapıldığını ve internet ortamında etkinlik yaptıklarını dile getiren Düzce Memur-Sen Engelliler komisyonu il temsilcisi İlknur Çelik, engelliler haftası dışında da engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Çelik, "Korona virüs salgını süreci nedeniyle sahada ya da alanlarda ve kurumlarımızda değil sanal ortamlardan internet üzerinden etkinliklerimizi ve açıklamalarımızı yapmaktayız. İçerisinden geçtiğimiz salgın nedeniyle maalesef sahada herhangi bir çalışma yapamıyoruz. Ülkemiz ile birlikte dünyanın hemen hemen tamamını etkisi altına alan Korona virüs salgını maalesef yaşamımızı köklü bir biçimde etkiliyor ve değiştiriyor. Bu sürecin başında engelli bulunan çalışanların mesai de muaf tutulması ve korunmasından dolayı bir vatandaş ve kamu görevlisi olarak hassas yaklaşımlarından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza ve Hükümete teşekkür ediyoruz. Ancak engel Sadece sevgi ile aşılamaz. Engel bilinçli hak savunuculuğu ile aşılır. Tam bu noktada engelli bulunan bireylerin çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmakta olup bu çözümlere dair komisyonumuzun teklif ve tespitleri bulunmaktadır. Bir yandan sorunları çözülürken diğer taraftan bireylerin engelli olmasını engellemek üzere gerekli tedbirler alınması gerekmektedir. Ayrıca engelli bulunan bireylerin yakınlarının desteklenmesi teşvik edilmesi hususlarında de pozitif ayrımcılık kapsamında özel bazı düzenlemelere gerek olan konular alanlar ve mecraların bulunduğu da belirtmek isteriz. Memur-Sen engelli Komisyonu olarak kamu personel sisteminde ve mevzuatında engellilere yönelik istihdamın artmasına yada görevde yükselme imkanlarının çoğalmasını engellinin engeline göre çalışma saatlerinin düzenlenmesine erken emeklilik hakkımız olduğu için 3 yılda 1 değil de 2 yılda bir derece verilmesine tüm kurumlarda engelliler için Engellilerin hayatını kolaylaştıracak altyapının yapılmasını, çalışma mesai ve izin süreleri ile emekliliğe dair mevzuat düzenlemelerinin düzenlenmesi, Engelli bireylerin gelirlerini artıracak ve giderlerini azaltacak muafiyetler ve istisnaların arttırılması ile sosyal hayatın içerisinde hizmete insanlarla etkileşme kendini gerçekleştirmeye ve geliştirmeye dair sosyal imkanların erişimin kolaylaşması ve kapsamında genişlemesi ile sağlık konulu sürekli ibareli raporu bulunan engelli bireylerden yeniden rapor istenmemesi beklentilerimiz arasındadır. Ayrıca engelli bulunan bireylerin kamu hizmetlerine alınmasında ortaya konan kolaylaştırıcı yaklaşımları doğru buluyor takdir ediyor ve daha iyisini ortaya konulmasında her türlü katkı ve katılımı Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak açık olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA