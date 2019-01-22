Celal Şengör Türkiye'ye Hakaret Etti
Organ bağışıyla ilgili yaptığı açıklamayla büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, o sözlerine açıklık getirerek yine skandal açıklamalarda bulundu. Şengör, "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri." dedi.
Organ bağışı karşıtı sözler söylediği iddiasıyla tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, hem sözlerine açıklık getirdi hem de yeni çarpıcı ifadeler kullandı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Şengör'ün organ bağışı ile ilgili "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" sözleri, organ bağışına karşıtı olduğu iddiasıyla basında yer almış ve büyük tepki çekmişti.
"ORGAN BAĞIŞINA TARAFTARIM"
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini belirtti. "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey" diyen Şengör, "Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.
"TÜRKİYE GÖRDÜĞÜM EN İLKEL ÜLKELERDEN BİRİ"
Sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığına değinen Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" derken, Türkiye'de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" ifadelerini kullanan Şengör, şunları da söyledi: "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok."
"ORGANIMI STALİN'E VERMEK İSTEMEM, HERİF 20 MİLYON ADAM ÖLDÜRMÜŞ"
Şengör, "Ben, bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" ifadelerini de kullanırken, eşine "Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar" dediğini de belirtti. "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" sözlerini yineleyen Şengör, "Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir" diye konuştu.
"TÜRKİYE GÖRDÜĞÜM EN İLKEL ÜLKELERDEN BİRİ"
Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?" diyerek, Türkiye'de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri" ifadelerini kullanan Şengör, şunları da söyledi: "Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok."
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Arkadaşlar hepiniz adama sövmüşsünüz burada ama haber yapılırken adamın söylediklerinden bir cümle çekip alınıp haber yapılış öncesi ve sonrasını nedenini ve niçinini vermemişler. Gerçekten adamın ne dediğini merak ediyorsanız açıp izleyin. Ayrıca haksızda değil size, çocuklarınıza verilen eğitim ne kadar kaliteli. Sürekli oturduğumuz yerden biz söyle iyiyiz böyle mükemmeliz yerine biz burada, eksiğiz biz bu konuda daha iyi olabiliriz dersek bir yere varırız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DOST ACI SÖYLER. . . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SEN KİMSİN Kİ BENİM ÜLKEME CAHİL DİYEBİLİYORSUN ÖNCE DÖN BİR KENDİNE BAK SENİN GİBİ MAL DÜŞÜNCELERE SAHİP OLMAKTANSA BÖYLE YAŞARIM BÖYLE OLURUM DOMİNANT SEVİMSİZ. . .Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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ilkokuldan sonra dil kursları eğitimin kralı gerisi TIRAŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDEN SONRASI TIRAŞ BEDAVADAN MAAŞ ALIYORLAR HİÇ BİR BOKA FAYDALARI YOK YAZIK DEVLETİN VERDİĞİ PARALARA ÖĞRENCİLERİN ZAMANLARI ÇALINIYOR BUNLAR RESMEN '''' ZAMAN HIRSIZI ''''Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır