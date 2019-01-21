Celal Şengör'den Organ Bağışı Açıklaması: Elin Dangalağını Yaşatmanın Anlamı Yok

Prof. Dr. Celal Şengör açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. Şengör, organ bağışına karşı sert ifadeler kullandı.

"İSKELET BULAMIYORLAR"

Organ bağışının taraftarı olamadığını belirten Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

"GÖMÜLECEKSİN DE NE OLACAK"

Ölülerin gömülmesiyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulunan Şengör, insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu iddia ederek, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini söyledi.

Prof. Dr. Celal Şengör

Şengör, sözlerine şöyle devam etti:

"Konstantin, Fatih Cami'nin oralarda bir yerde gömülü nerede, Jüstinyanus Akdeniz'e hakim. Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın."

"KENDİ DIŞKIMI YEDİM" DEMİŞTİ

"Dışkı yedirmek işkence değil" sözleriyle tepki çeken Şengör, bir sosyal medya kullanıcısının, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Kendi dışkımı yedim. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener" diyerek cevap vermişti.