Celal Şengör'den Organ Bağışı Açıklaması: Elin Dangalağını Yaşatmanın Anlamı Yok
Prof. Dr. Celal Şengör'ün organ bağışıyla ilgili yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Katıldığı televizyon programında organ bağışını doğru bulmadığını belirten Şengör, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" dedi.
Prof. Dr. Celal Şengör açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. Şengör, organ bağışına karşı sert ifadeler kullandı.
"İSKELET BULAMIYORLAR"
Organ bağışının taraftarı olamadığını belirten Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.
"GÖMÜLECEKSİN DE NE OLACAK"
Ölülerin gömülmesiyle ilgili de ilginç açıklamalarda bulunan Şengör, insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu iddia ederek, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini söyledi.
Şengör, sözlerine şöyle devam etti:
"Konstantin, Fatih Cami'nin oralarda bir yerde gömülü nerede, Jüstinyanus Akdeniz'e hakim. Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın."
"KENDİ DIŞKIMI YEDİM" DEMİŞTİ
"Dışkı yedirmek işkence değil" sözleriyle tepki çeken Şengör, bir sosyal medya kullanıcısının, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Kendi dışkımı yedim. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener" diyerek cevap vermişti.
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Allahsız Celal ismini değiştir ne bileyim coni felan yap elin bilim adamları ilim peşinde koşar bizim bu Celal’de dışkı peşinde ne diyelim beyin bedavaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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KEMALİST OLMAK ÇOK ZOR SENİ ADAM YERİNE KOYAN OLMUYOR BİR FİKİR ATIYORSUN ORTAYA O FİKRİ ALAN OLMUYOR KISACA AGZI OLAN KONUŞUYOR ALLAHTAN AGIZ VAR YANİCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Aynen herkes istediğine bağış yapsın herkes alamasın ben organlarımı bağışlarsam sadece Türk kardeşlerime verilmesini isterim. Kan bağışında da aynısını düşünüyorum.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bu dinsiz ateiste soruşturma açılması gerekir organ bağışı insanların karakterine göre verilmiyor insanlığını kaybetmiş bu zavallı cezasını çekmeliCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bu ateist müslüman kelimesini duyduğu anda bile içindeki şeytan ona tokat atıyor tek korkum. Bu dinsize gençlerin inanmasıdır cahil insanları etkileyebilir bu konuda hukuğunda buna soruşturma açmasıdır insan hayatı herşeyden önemlidirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır