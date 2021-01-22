Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı
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Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı

22.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:44

Çekya meclisinde maskesiz konuşan vekilin mikrofonu kendisini uyaran meclis başkanvekili tarafından kapatılınca olanlar oldu. Başkan vekilinin mikrofonundan konuşmak isteyen vekile diğer görevlilerin de engel olmak istemesi sonrasında büyük bir arbede yaşandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Çekya parlamentosunda maske anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Maske karşıtı milletvekili Lubomir Bolni kürsüde koronavirüsle ilgili konuşma yaparken maske takmadığı için önce meclis başkanvekili tarafından uyarıldı. Uyarıya kulak vermeyince de mikrofonu kapatıldı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRİNCE ARBEDE YAŞANDI

Buna sinirlenen vekil kürsüden ayrıldı. Başkan vekilinin kürsüsüne giderek onun mikrofonundan konuşmak istedi. Başkan vekili onu engellemeye çalıştı, araya diğer görevliler de girince arbede yaşandı. Lubomir Volni daha sonra kürsüden uzaklaştı, oturuma ara verildi.

"UYGUNSUZ VE APTALCA"

Olayla ilgili açıklama yapan Çekya Başbakanı Andrej Babiš' davranışın 'uygunsuz ve aptalca' olduğunu belirtti.

Çekya meclisindeki maske tartışması kavgaya dönüştü! Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı
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