Çekya'da fırtına: 3 ölü
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Çekya'da fırtına: 3 ölü

Çekya'da fırtına: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde meydana gelen kasırgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde meydana gelen kasırganın ardından 3 kişi hayatını kaybederken, 7 köy yerle bir oldu. en az 150 kişinin yaralandığı olayda, 12 kişinin durumunun ciddiyetini kuruduğu bildirildi. Kasırganın meydana geldiği bölge halkı, çevre kasabalardaki marketlere akın etti. Su ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bölge halkı marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çekya ordusu ise bölgeye ağır iş makinalarını gönderirken, gönüllü arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girmelerine izin verilmiyor. - PRAG

Çekya'da fırtına: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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