Çekicinin halatı koptu, aracının altında kalarak can verdi

15.08.2019 16:10

Trabzon'un Araklı ilçesinde bozulan aracını çekici yardımıyla sanayiye getirmek isteyen yaşlı adam çekicinin halatının kopması sonucu aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Yiğitözü mahallesinde evinin önünde otomobiline binen İbrahim Hakkı Günçiçek, 61 NC 715 plakalı aracını çalıştıramayınca çekiciden yardım istedi. Bozulan aracını çekiciye yükleyerek sanayiye götürmek isteyen yaşlı adam aracının çekiciye yüklendiği esnada halatın kopması sonucu aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından aracın altından çıkartılan yaşlı adam Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Günçiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan halatı kopan otomobil ise bir evin çatısına düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA