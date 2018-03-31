Cehenneme Kadar Yolları Var'

ALMANYA'nın Neumünster şehrinde, Liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) yerel seçimler için aday olan Türk kökenli Aygül Kılıç'ın başörtülü seçim afişi tartışmalara neden oldu. Neumünster şehrinde 6 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimler öncesi tanıtım afişinde başörtülü fotoğraf kullanan Aygül Kılıç'ın afişi ülkedeki aşırı sağcıları rahatsız etti. Müslüman kökenli seçmenlerden de büyük takdir topladı.

İLERİCİ İNSANLAR ZORLAMAZ

Sosyal medyada yayınlanan afiş sonrasında aşırı sağcıların hedefi haline gelen Türk kökenli aday Aygül Kılıç'a partisi FDP'den de destek geldi. FDP açıklamasında, "İlerici ve liberal olan insanlar, başka kültür, din ve milliyetlere tabii olanlara ne giyeceklerini tavsiye etmeyen veya zorla kabul ettirmeyen insanlardır" denildi. FDP, ayrıca Kılıç'ı Almanya'daki uyumun başarı örneği olarak gösteriyor.

DEĞERLERİMİZE İHANETTENSE OY KAYBEDERİZ

FDP Genel Başkan vekili Wolfgang Kubicki'nin, Kılıç'a gelen sert eleştirilere tepkisi ise daha ağır oldu. Kubicki, "Başörtüsü takan veya takmayan Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi değerlerimize ihanet etmektense oylarımızdan feragat ederiz" dedi.