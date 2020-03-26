Cehennemden Kaçış filmi konusu nedir? Cehennemden Kaçış oyuncuları ve Cehennemden Kaçış özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cehennemden Kaçış filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Cehennemden Kaçış filmi hakkında Cehennemden Kaçış konusu, Cehennemden Kaçış özeti ve Cehennemden Kaçış oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Cehennemden Kaçış filminin detayları…

Cehennemden Kaçış filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Cehennemden Kaçış filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennemden Kaçış konusu nedir, Cehennemden Kaçış oyuncuları kimler ve Cehennemden Kaçış özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEHENNEMDEN KAÇIŞ FİLMİNİN ÖZETİ

Konu : Tom ve Brianna bir gökdelenin 60. Katında boşanma avukatlarıyla görüşürken çocukları Ben ve Anne'de 20. katta asansörde kalırlar. Gaz kaçağından dolayı yangın çıkar ve çocuklar asansörde mahsur kalırlar. Boşanma kağıtlarını imzalamak üzere olan Tom ve Brianna, çocuklarını kurtarmak için birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda mühendis olan Brianna kontrollden çıkan bu yangını durdurmanın bir yolunu bulabilecek mi?

CEHENNEMDEN KAÇIŞ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı : Crystal Inferno

Yönetmen : Éric Summer

Yapım yılı : 2017 – Belçika, Fransa

Türü : Aksiyon, macera

Oyuncular : Claire Forlani, Nigel Barber, Lorina Kamburova, Jamie Bamber, Atanas Srebrev