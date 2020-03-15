Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, koronavirüsün çok da dert edilmemesi gerektiğini söyleyip, balla limonu karıştırıp içme tavsiyesinde bulundu.

Dünyayı korkuya sevk eden koronavirüs salgınına Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov da el attı. Cumartesi günü bir yerel yönetim toplantısında konuşan 43 yaşındaki Çeçen lider, tehlikenin fazla büyütüldüğünü söyledi.

"ZATEN ÖLECEKSİNİZ"

Kadirov, pek de önemsemediğini dile getirdiği koronavirüsle ilgili şunları ifade etti:

Çin'de bir hastalık çıktı diye insanların uykuları kaçıyor. Virüsün onları bulmasından ve ölmekten korkuyorlar. Acele etmeyin, zaten öleceksiniz. Vaktinden önce ölmemeye bakın. Grip gibi; sağlığı iyi olanlar üstesinden gelecek, kötü olanlar gelemeyecek.

"LİMONU BALLA KARIŞTIRIN, VİRÜS SİZE GELMEZ"

Limonu bal ve suyla karıştırın ve için. O zaman virüs size gelmez. Sarımsağınızı yiyin.

Ramazan Kadirov, daha önce de toplu etkinliklerden ve yurt dışı seyahatlerinden kaçınma çağrısında bulunmuştu.

ÇEÇENİSTAN'DA VAKA GÖRÜLMEDİ

1 milyon 300 bini aşkın nüfusa sahip Çeçenistan'da henüz teyitli koronavirüs vakası açıklanmadı. Rusya'da ise 25'i başkent Moskova'da olmak üzere en az 59 kişide virüs tanımlandı fakat henüz resmi rakamlara göre konuyla bağlantılı herhangi bir ölüm yok.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM?

Dünya çapında ise 161 bin aşkın koronavirüs vakası tanımlanırken, ölü sayısı 6 bine yaklaştı. 3 bin 199 kişinin öldüğü Çin'i, bin 441 ölümle İtalya takip ediyor.