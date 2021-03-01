Son dakika haberi: Cebinden düşürdüğü 20 bin liraya polis merkezinde kavuştu
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Son dakika haberi: Cebinden düşürdüğü 20 bin liraya polis merkezinde kavuştu

01.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:52
Son dakika haberi: Cebinden düşürdüğü 20 bin liraya polis merkezinde kavuştu

Gelen son dakika haberine göre TOKAT'ta dövize çevirmek için cebine koyduğu 20 bin 100 lira nakit parayı düşüren Levent Bağ (52), polisten yardım istedi.

TOKAT'ta dövize çevirmek için cebine koyduğu 20 bin 100 lira nakit parayı düşüren Levent Bağ (52), polisten yardım istedi. Bağ'ın düşürdüğü parayı bulan Ş.D. isimli kadın, parayı polislere teslim etti. Parasına kavuşan Levent Bağ, bulan kişiye teşekkür etti. 

Kent merkezine bağlı Emirseyit beldesinde yaşayan Levent Bağ, arkadaşından aldığı dolar borcunu ödemek için kendi aracı ile şehir merkezine geldi. Fahriye Arat İlkokulu önüne aracını park eden Bağ, üzerindeki Türk lirasını dolara çevirmek için döviz bürosuna doğru yürümeye başladı. Bu sırada montunun cebine koyduğu 20 bin 100 lirasını düşürdü. Döviz bürosuna vardığında paranın cebinde olmadığını fark eden Bağ, panikle aracının yanına döndü. Geçtiği güzergahı kontrol etti ancak düşürdüğü parayı bulamadı. Bağ, Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Bu sırada Ş.D. isimli bir kadının parayı bularak polislere teslim ettiğini öğrendi. Parası polis ekiplerince kendisine teslim edilen Levent Bağ rahat bir nefes aldı. 

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Parası bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Levent Bağ, "Bulan hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Yetiştiren anaya babasından Allah razı olsun diyorum. Şu zamanda bulunmayacak bir nimet. Kendisi kimliğini gizlemek istedi. Biraz ödül vermek istedim ama kabul etmedi. Teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımdan dolar borç almıştım. Onun borcunu ödemek için gelmiştim. Döviz bürosuna gittiğimde paranın olmadığını görünce koşarak arabanın yanına gittim ama bulamadım. Bulup teslim etmiş polise. Emek bu sonuçta, alın teri. İllaki bulunca dünya senin oluyor. Polis memuru arkadaşlara da teşekkür ediyorum" dedi.


- Tokat
Son dakika haberi: Cebinden düşürdüğü 20 bin liraya polis merkezinde kavuştu
Son dakika haberi: Cebinden düşürdüğü 20 bin liraya polis merkezinde kavuştu
Son dakika haberi: Cebinden düşürdüğü 20 bin liraya polis merkezinde kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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