Cazzip Project'in 'Skyrunner' adlı şarkısının klibi yayında Cazzip Project'in Haziran ayında yayınladıkları teklileri "Skyrunner (Journey to Horizon)"ın klibi yayında. Grup üyeleri Aslı Özer, Ertuğrul Biber ve Eren Turgut'un yer aldığı klibin yönetmenliğini İçim Elif Şenol ve Iraz Taşkın üstlendi

Kilyos'ta çekilen klipte, ayrı noktalardan yolculuğa başlayan üç skyrunner, ormanlık bir alanda emin adımlarla değişimin gerçekleşeceği, özgürleşecekleri ana doğru ilerliyor. Ufka giden yolda ilerken -journey to horizon- endişeleniyor, korkuyor ve heyecanlanıyorlar ancak vazgeçmeyip sonuna kadar devam ediyorlar. Sonunda yolculuğu her şeye rağmen başarıyla tamamlayan bu üç karakter, aynı noktada buluşuyor. Başarmanın verdiği özgüvenle ufku kucaklayarak sonsuzla bütün oluyorlar.

ELEKTRONİK ÖĞELER ÖN PLANDA

Parçaların enstrümentalliğinin sinematik etkiler bırakmasına önem veren ve her parçada dinleyicisini yeni bir yolculuğa davet eden Cazzip Project, "Skyrunner (Journey to Horizon)"da deneyselliği biraz daha arttırarak elektronik öğeleri daha da ön plana çıkartıyor. Görüntü yönetmenliğini İçim Elif Şenol, rengini Umut Turan'ın yaptığı klip, bir günde tamamlandı.

Bestesi Aslı Özer ve Ertuğrul Biber'e, düzenlemesi ise grup üyelerine ait "Skyrunner (Journey to Horizon)"ın& ; klibi yayında!

Kaynak: Snob Magazin