Çaycuma AK Parti ilçe kongresi gerçekleştirildi
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Çaycuma AK Parti ilçe kongresi gerçekleştirildi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Çaycuma AK Parti ilçe kongresi gerçekleştirildi
12.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:21

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Tek liste ile gidilen kongrede Birol Yiğit delegenin oyu ile ilçe başkanlığına seçildi.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düğün salonunda gerçekleşen kongreye, AK Parti Kastamonu Milletvekili ve Zonguldak Koordinatörü Metin Çelik, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belde ve belediye başkanları ile delegeler katıldı.

Tek liste olarak gidilen kongrede delegelerin oyu ile seçilen Birol Yiğit'in yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Veli Verim, Ali Büber, Dilek Keleş, Ülkü Cengiz Çıtak, Tuğba Nur Çarşamba, Büşra Akyüz, Hamit İncircioğlu, Burhan Genç, Aycan Gencer, Tolga Köktürk, Ecevit Kalaycıoğlu, Selami Ilgın, Adem Torlak, Turgut Baloğlu, Onursal Aydın, Levent Ilgın, Faruk Saymaz, Halit Öztürk ve Yıldıray Dilek." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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