Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
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Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu

15.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:49
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alparslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Saç rengini ve stilini değiştiren Özmol, son halini takipçileriyle paylaştı.

Bir dönemin popüler dizisi Çocuklar Duymasın ile ününe ün katan Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol, yeni imajıyla bambaşka bir hale büründü.

SAÇ STİLİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyada hakkında çıkan yalan haberlerde her gün vefat ettiği haberi verilen Özmol'un yeni imajı, yine sosyal medyada çok ilgi gördü. Saç stilini değiştiren Özmol, saç rengini de değiştirdi. Yeni stiliyle poz veren oyuncu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

Alpaslan Özmol'un paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İşte Özmol'un yeni imajı:

Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
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