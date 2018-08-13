Çaybaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çaybaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çaybaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu şoför yaralandı.

Çaybaşı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çaybaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu şoför yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin İlküvez Mahallesi Eğribel mevkiinde Numan A. yönetimindeki 67 AD 515 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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