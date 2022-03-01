Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova... - Haberler

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Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova...

AA, Ogün Duru - Güncel
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Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova...

Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

AA / Ogün Duru - Güncel

Karadeniz, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

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