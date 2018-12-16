Çavuşoğlu Nobel Ödüllü Murad'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2018 yılında ?Nobel Barış Ödülünü kazanan Nadia ?Murad'ı kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da 2018 yılında ?Nobel Barış Ödüllü Nadia ?Murad ile bir araya geldi.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "2018 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Ezidi aktivist Nadia Murad ile Ezidilerin durumunu ele aldık. PKK/PYD/YPG, Ezidiler, Süryaniler ve Kürtler dahil Irak ve Suriye'de herkese zulmetmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu çerçevesindeki temas ve programları tamamlamasının ardından Katar'dan ayrıldı.