: Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek?

16.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:28

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir özellikle muhalefet kanadında Libya'da 6 ay boyunca savaşacak Suriyelilere, Türk vatandaşlığı ve para verileceği iddiaları dillendirilmeye başlandı. Konu, bizzat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu.

"O İDDİALARIN HİÇBİRİSİ DOĞRU DEĞİL"

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

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