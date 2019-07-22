Çavuşoğlu, ABD'yi uyardı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin Münbiç kentindeki gelişmelere ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasını hatırlatarak "Bize oradan tehdit devam ederse Doğu Fırat'a operasyona başlarız. ABD'de bu konudaki tutumuzu görmeli" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

OPERASYON MESAJI: HAZIRLIKLARIMIZ VAR

"Güvenli bölge gelişmelerinde son zamanlarda yavaşlama görüyoruz. Türkler İdlib'de oyalanıyor anlayışıyla bu görüşmeyi savsaklamanın olmayacağını Amerikalılara söylüyoruz. Münbiç yol haritasında hâlâ somut bir adım yok. Buradan YPG'lileri PKK'lıları çıkarıp Münbiçlilere teslim edecektik. Ne oldu? Sonuç yok. Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse biz burada bir harekat başlatırız. Askerlerimiz hazırlıklarını zaten yaptılar, Fırat'ın Doğusu için. Amerikalılar yine Jeffrey'i gönderdiler. Yeni önerilerimiz var dediler. Bugün toplantıda göreceğiz bizi tatmin edecek mi etmeyecek mi. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerine bugüne kadar 300 binden fazla Suriyeli döndü. Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşması konusu konuşulacak. Eğer buralardan netice çıkmazsa zaten hazırlıklarımız var."

İDLİB'E YÖNELİK SALDIRILAR

"İdlib'deki saldırıların durması gerekiyor. Doğrudur orada radikal gruplar var. O grupları Rusya ve rejim beraberinde getirdi bölgeye. Fakat özellikle Rusya'nın üslerine saldıracak mesafede değildir. Rusya'ya sorumluluk düşüyor çünkü Rusya ve İran rejimin garantörüdür. Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır."