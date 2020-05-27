Çatıdan inemeyen köpeği itfaiyeciler kurtardı
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Çatıdan inemeyen köpeği itfaiyeciler kurtardı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatısında kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, ürktüğü anlaşılınca sevilerek, sakinleştirildi.

Çatıdan inemeyen köpeği itfaiyeciler kurtardı
27.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:21

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatısında kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, ürktüğü anlaşılınca sevilerek, sakinleştirildi.

Çukurköy Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında köpek olduğunu görenler, Tavşanlı Belediyesi itfaiyesine bildirdi. İhbarla harekete geçen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenlerden çatı katına çıkan itfaiyeciler, köpeği bir süre oyalayıp, sakinleşmesini sağladıktan sonra yakalayarak, aşağı indirdi. Görevliler, çatıdan kurtardıkları, ürken köpeği bir süre sevip, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürdü.Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Karaman, köpeğin seslerini duyduktan sonra itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Köpeğin havlama sesleri ile yukarılara baktığımızda çatıda kiremitlerin üzerinde gördük. Daha sonra polis, itfaiye ve ev sahibi Erhan Yaylacıklı'ya haber verdik. Merdivenlerden yukarı çıktığını düşünüyoruz. Görevliler geldi ve çatıda kiremitlerin üzerine çıkarak köpeği yakaladılar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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