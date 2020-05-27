Çatıda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çukurköy Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki tek 3 katlı binanın çatısında köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdivenlerden çatı katına çıkan itfaiye ekipleri, köpeği bir süre oyalayıp sakinleşmesini sağladıktan sonra aşağıya indirdi. Görevliler çatıdan indirdikleri köpeği hayvan barınağına ait araçla barınağa götürdü.

Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Karaman, "Köpeğin havlama sesleri ile yukarılara baktığımızda çatıda kiremitlerin üzerinde gördük. Daha sonra polis, itfaiye ve ev sahibi Erhan Yaylacıklı'ya haber verdik. Merdivenlerden yukarı çıktığını düşünüyoruz. Görevliler geldi ve çatıda kiremitlerin üzerine çıkarak köpeği yakaladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA