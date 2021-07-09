Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı
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Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ayağı ipe dolanan ebabil, asılı kaldığı çatıdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ayağı ipe dolanan ebabil, asılı kaldığı çatıdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi, İzzettin Çağpar Caddesi'nde yaşandı. 3 katlı apartmanın çatısında asılı kalan bir kuş olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıda asılı kalan kuşa merdivenle ulaşarak kurtardı. Evlerinin balkonlarından çalışmayı izleyen vatandaşlar kuş kurtarıldıktan sonra itfaiye ekibini alkışladı. Ebabil olduğu belirlenen kuş ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.  


Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı
Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı
Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı
Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı
Çatıda asılı kalan ebabili itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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