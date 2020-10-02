Çatı Katı Aşk Ezgi Şenler ayrıldı mı? Ezgi Şenler yerine hangi oyuncu gelecek?
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Çatı Katı Aşk Ezgi Şenler ayrıldı mı? Ezgi Şenler yerine hangi oyuncu gelecek?

02.10.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:20
Çatı Katı Aşk Ezgi Şenler ayrıldı mı? Ezgi Şenler yerine hangi oyuncu gelecek?

Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen karakteriyle ekrana gelen Ezgi Şenler diziden ayrıldı mı merak ediliyor. Ayşen neden değişti? Reytinglerde beklenilen sonucu elde edeöeyen dizide Ezgi Şenler'in ayrıldığı öne sürüldü. Peki, Ezgi Şenler yerine kim gelecek?

Kanal D ekranlarında Temmuz ayından bu yana yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisi, Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz başrollüğünde izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrollerinden Ezgi Şenler'in ise kadrodan çıktığı haberi gündem oldu. Ayşen karakterini kim canlandıracak?

EZGİ ŞENLER ÇATI KATI AŞK DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin bir süredir beklenenin altında reyting sıralamalarında bulunmasıyla dizide yeni kararlar alındığı iddia edildi. Ezgi Şenler'in kadroda olmayacağı yerine başka bir başrolün getirildiği söyleniyor.

ÇATI KATI AŞK EZGİ ŞENLER NEDEN AYRILDI?

Dizinin istenen başarıyı yakalayamamasının yanı sıra Şenler ile Furkan Andıç'ın anlaşamaması da dizinin kadrosunda değişikliğe neden olan sebepler arasında gösteriliyor. İki başrol oyuncusunun uyumsuzluğunu gidermek adına kadroda değişiklik yapıldığı öne sürülüyor.

EZGİ ŞENLER'İN YERİNE HANGİ İSİM GELECEK?

Dinin yapım şirketi Ezgi Şenler yerine yeni başrol olarak Selin Şekerci ile anlaştı. Şekerci'nin setten yaptığı paylaşım da iddiaları güçlendirdi. Fotoğrafın altına ise Furkan Andıç, ''Çok ilginç şeyler olacak'' yorumunu ekledi.

Çatı Katı Aşk Ezgi Şenler ayrıldı mı? Ezgi Şenler yerine hangi oyuncu gelecek?

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