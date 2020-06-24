Çatalca'da bir aile evlerine üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
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Çatalca'da bir aile evlerine üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti

Dün İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili olurken Çatalca, Büyükçekmece civarlarında ise hortum oluştu. Hortumdan direkt olarak etkilenen bir aile yaşadığı korku ve panik anlarını saniye saniye kaydetti.

24.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:55

Çatalca'da etkili olan hortum Ahmediye Mahallesi'nde evlere büyük zarar verdi. Bir aile hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntülerken korku dolu anlar yaşadı.

Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Hortum bölgedeki evlere büyük zarar verdi. Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar su basan evleri tahliye etmeye çalışıyor.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Hortumda evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik" diye konuştu.Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti" ifadelerini kullandı. Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi" dedi.

Çatalca'da bir aile evlerine üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u komşuları evinden penceresinden çıkardı. O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde" diye konuştu.

Çatalca'da bir aile evlerine üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Öte yandan ailelerden biri hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntüledi. Hortum önce ağaçları uçurdu sonra eve ulaştı. Evdekiler o anda büyük korku yaşadı.

Çatalca'da bir aile evlerine üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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