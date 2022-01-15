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Son dakika haber | Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı yolunda seyreden 39 EE 480 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalca ayrımında bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, araçtaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haber | Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber | Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi: Çatalca'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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