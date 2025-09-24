Çarşamba günü hangi diziler var? 24 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EYLÜL

16.45 Hayallerinin Peşinde

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

00.15 Cennetin Çocukları

02.55 Seksenler

04.15 Lingo Türkiye