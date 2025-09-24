Çarşamba günü hangi diziler var? 24 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Veliaht
NOW TV: Halef
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 EYLÜL
16.45 Hayallerinin Peşinde
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
22.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
00.15 Cennetin Çocukları
02.55 Seksenler
04.15 Lingo Türkiye