Çarşamba'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çarşamba'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fahri Bayram idaresindeki 55 GY 818 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Namazlı mevkisinde aynı yöne seyreden Barış Yüksel'in kullandığı 55 ADL 866 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı. Yangın, yoldan geçenler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bayram ile yanında bulunan Hatun Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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