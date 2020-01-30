30.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:42

Serdar Ortaç, bu kez kendi bestesini değil söz ve müziği Caroline Yılmaz'a ait olan "Canı Sağolsun" adlı şarkıyı Caroline Yılmaz ile birlikte seslendirdi. Serdar Ortaç'ın övgü dolu sözlerle bahsettiği Caroline Yılmaz magazin gündemine otururken, vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Caroline Yılmaz kimdir? Caroline Yılmaz kaç yaşında nereli?

CAROLİNE YILMAZ KİMDİR?

Caroline Yılmaz'ın İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına atıldı. Caroline yedi yıl boyunca Almanya'nın en büyük medya holdinglerinden birinin Türkiye iş geliştirme bölümünün yönetimini üstlendi.

Holdingin Türkiye yatırımlarını yöneten ve kurum hedeflerini gerçekleştiren Caroline bir dönem CEO danışmanlığı yaparak kendi işini kurmak konusunda da girişmlerde bulundu.

Koç Koleji'nin yabancı dil bölümünden mezun olan Caroline Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Caroline Yılmaz Grande Media Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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