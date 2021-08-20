Caroline Show bu hafta, yedi konuk ağırlıyor...
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Caroline Show bu hafta, yedi konuk ağırlıyor...

Caroline Show bu hafta, yedi konuk ağırlıyor...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçmişe daha da özlem duyduğumuz şu günlerde Türk Pop Müziği'nin 90'lı yıllarına damgasını vuran ve aynı zamanda "Şimdi 90'lar 2" albümünün de sanatçıları olan birbirinden değerli 7 isim "Caroline Show"a konuk oluyor.

Geçmişe daha da özlem duyduğumuz şu günlerde Türk Pop Müziği'nin 90'lı yıllarına damgasını vuran ve aynı zamanda "Şimdi 90'lar 2" albümünün de sanatçıları olan birbirinden değerli 7 isim "Caroline Show"a konuk oluyor.

Jale, Uhde Seçil ve Erdal Çelik programa stüdyo konuğu olduğu olurken; Seyyal Taner, Metin Özülkü, Hazal ve Sibel Alaş ise telefon ile canlı yayına bağlanarak özlenen 90'lı yıllara bir müzik yolculuğu gerçekleştirecek. 21 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de gerçekleşecek olan bu şahane programı sakın kaçırmayın…

Caroline Show, her Cumartesi Radyo D ve Dreamtürk'te saat 22.00'de...

Kaynak: Hürriyet

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