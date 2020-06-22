Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı Bunu gözler önüne seren de ünlü şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı bir video oldu.

Bunu gözler önüne seren de ünlü şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı bir video oldu. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı. Cardi B ile Offset'in kızı olan Kulture Kiari Cephus, oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti. Cardi B'nin izlediği bölümler, Meryem Uzerli'nin ayrılmasından sonra Vahide Perçin ile Pelin Karahan'ın kadroya katıldığı bölümlerl Kaynak: Hürriyet