Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Bunu gözler önüne seren de ünlü şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı bir video oldu.

22.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:45

Bunu gözler önüne seren de ünlü şarkıcının Instagram hesabında paylaştığı bir video oldu. Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B. Instagram hesabında kızının videolarını paylaştı.

Cardi B ile Offset'in kızı olan Kulture Kiari Cephus, oyun oynarken arka plandaki ekranda da Muhteşem Yüzyıl dizisinin görüntüleri dikkat çekti.

Cardi B'nin izlediği bölümler, Meryem Uzerli'nin ayrılmasından sonra Vahide Perçin ile Pelin Karahan'ın kadroya katıldığı bölümlerl

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Magazin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Magazin
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Magazin
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Magazin
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Magazin
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
17 yaşındaki genç kız, ünlü aktörün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ziya Selçuk Donald Trump Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Sıla Barış Yöş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Serdar Aziz Alper Ulusoy Yılmaz Vural
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 19:48:28. #1.14#
title