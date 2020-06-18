Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü
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Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü

- Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü
18.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:42

- Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız öldü

KÜTAHYA - Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Hamidiye Kızılcaören köyünde bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü.

Yıldırım, ağacın yakınındaki çardakta anne ve babasıyla oturan 22 yaşındaki Seda Öztürk'e isabet etti.

Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: İHA

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