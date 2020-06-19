Captain Marvel 2 Filmi Captain Marvel 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Captain Marvel 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck’in oturduğu 2019 yapımı Captan Marvel filminin devam halkası olan yapımda, süper güçlere sahip olan Captan Marvel’a dönüşen Carol Danvers’e bir kez daha Brie Larson hayat veriyor. Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck Senaryo: Gene Colan, Roy Thomas Oyuncular: Brie Larson Filmin Türü: Macera Orijinal Adı: Captain Marvel 2 Yapımcı Firma: Walt Disney Yapım Yılı: 2022 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye Vizyon Tarihi: 08.07.2022 Captain Marvel 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com