Captain Marvel 2 Filmi
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19.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:58
Yönetmen koltuğunda Anna Boden ve Ryan Fleck’in oturduğu 2019 yapımı Captan Marvel filminin devam halkası olan yapımda, süper güçlere sahip olan Captan Marvel’a dönüşen Carol Danvers’e bir kez daha Brie Larson hayat veriyor.
Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck
Senaryo: Gene Colan, Roy Thomas
Oyuncular: Brie Larson
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Captain Marvel 2
Yapımcı Firma: Walt Disney
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 08.07.2022
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Kaynak: InterSinema.com