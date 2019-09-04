Çapkınlıklarıyla olay olan Rafet El Roman'ın İzmirli güzele gönlünü kaptırdığı iddia edildi

04.09.2019 17:12

Turizmci olduğu bilinen 29 yaşındaki Gamze Davgana, Rafet El Roman ile yurt dışında tatil yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Roman'ın ise Çeşme'de çekilen bir görüntüyü paylaşarak aşkını ilan ettiği öne sürüldü.

Şarkıları ile bir döneme damga vuran sanatçı Rafet El Roman, 2002 yılında Tuğba Altıntop'dan olaylı bir şekilde ayrılmış ve 2014 yılında da yine 21 yaş küçük sevgilisi Ceren Kaplakarslan ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliğinde uzun sürmeyen sarkıcı, 2016 yılında boşandı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Kısa süre önce, hayat arkadaşını aradığını dile getiren Roman, söylenene göre yeni bir aşka yelken açtı ve İzmirli güzel Gamze Davgana ile yurt dışında tatil yaptı.

Rafet El Roman ile birlikte olduğu kareleri sosyal medyada paylaşan Davgana ise 29 yaşında ve bir turizmci.

"VALLA SEVGİLİ FALAN DEĞİLİM"

Rafet El Roman'ın, tatil dönüşünde Çeşme'de birlikte çekilen pozunu paylaşarak aşkını ilan ettiği de iddialar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili genç kadın yine sosyal medya üzerinden açıklama yaparak haberleri yalanlayarak, '' Yaşımı da büyütmüşler valla sevgili falan değilim ya'' ifadelerini kullandı.