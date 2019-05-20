Çapkınlıklarıyla Olay Olan Rafet El Roman'dan Çarpıcı İtiraf: Ben Aşk Adamıyım
Çapkınlık haberleriyle gündeme gelen Rafet El Roman'dan ilginç çapkınlık itirafı geldi. El Roman, "Çapkınlığın da bir sınırı var evlenince durulacağım" açıklamasını yaptı.
Önceki akşam Kartal'daki bir AVM'de konser veren Rafet El Roman özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SAHNE AÇILIŞINI YENİ GÖZDESİ YAPTI
İki kez evlenip boşanan ve geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük biriyle öpüşürken yakalanan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, konserinde sahne açılışını Destek verdiği şarkıcı Meltem Anastasia yaptı.
"YENİ BİR DÜZEN KURDUĞUMDA DURULUCAĞIM"
"Biliyorum Sensin O" şarkısını söyleyen Anastasia, ardından El Roman'ı davet etti. Konser öncesi soruları yanıtlayan El Roman, çapkınlıkla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Ben aşk adamıyım. Çapkınlığın da bir ölçüsü vardır. Yeni bir düzen kurduğumda durulacağım. Evliliğe de karşı değilim" dedi.
YORUMLAR (14)
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AIDS ??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rafet kendinde biliyorsun yakisikli Yada karizmatik degilsin, Ayrica yaslisin, yarimyamalak bi ünün var oda diyorumya tam degil, Bunun ekmegini ucuz kadinlarla yemege calisan bi zavallisin malesef,Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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İşin sırrı bekarı şeytan fişekliyo evlenincede şeytan aradan çekiliyo cazibe azalıyo olay bu.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Buna "ben tipsizim, ama şansıma ünlüyüm.. Bunu kullanmam lazım" demiyor da.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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BENCE EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR ZATEN EVLEMENİN MODASIDA GEÇTİ. BEN BEKAR KALIP AŞKI AŞKLARI YAŞAMAK İSTİYORUM.Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır