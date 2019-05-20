Çapkınlıklarıyla Olay Olan Rafet El Roman'dan Çarpıcı İtiraf: Ben Aşk Adamıyım

Önceki akşam Kartal'daki bir AVM'de konser veren Rafet El Roman özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAHNE AÇILIŞINI YENİ GÖZDESİ YAPTI

İki kez evlenip boşanan ve geçtiğimiz yıl kendisinden yaşça küçük biriyle öpüşürken yakalanan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, konserinde sahne açılışını Destek verdiği şarkıcı Meltem Anastasia yaptı.

"YENİ BİR DÜZEN KURDUĞUMDA DURULUCAĞIM"

"Biliyorum Sensin O" şarkısını söyleyen Anastasia, ardından El Roman'ı davet etti. Konser öncesi soruları yanıtlayan El Roman, çapkınlıkla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Ben aşk adamıyım. Çapkınlığın da bir ölçüsü vardır. Yeni bir düzen kurduğumda durulacağım. Evliliğe de karşı değilim" dedi.