Şüphe Üzerine Arandı! Genç Kızın Çantasından Çıkanlar Polisi Bile Şaşırttı
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan genç kızın çantasından 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı. Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğunu söyleyen genç kız, gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 17 yaşındaki G.D. adlı kızın çantasında arama yapan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Olayla ilgili G.D. ile 3 genç gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.
"ERKEK ARKADAŞIMIN" DEDİ AMA...
Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğu ve çantasına onların koyduğunu söyleyen G.D., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (73)
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Bence de adiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Haberlerde hep görüyoruz, doğu-güneydoğuda keleşler düğünler karışan eden yok, batıda sorma, Elektrik hala doğuda yüzde 62 kaçak karışan yok, batıda asalım mı hakim bey, ben bu adaleti çözemedim gitti. . . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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ERKEK ARKADASLARINI ALDINIZMICevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Sal gitsin beaa Ne hukugu ne insan degerı var kı bu ulkede sankıCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır:C: Darlıp sıkışınca, rikte oluncada aynı kelamı kullansana ''Ne hukugu ne insan degerı var kı ''1 Yayından Kaldır