Cansuyu'nda kurban hazırlıkları tamam
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Cansuyu'nda kurban hazırlıkları tamam

Cansuyu Derneği olarak 2020 yılı Kurban Organizasyonu çalışmalarına başladıklarını ifade eden Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Kurban Bayramının paylaşmak Allah'a yakınlaşmak olduğunu söyleyerek, hayırseverlerin bağışlarına talip olduklarını belirtti.

Cansuyu'nda kurban hazırlıkları tamam
01.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:19

Cansuyu Derneği olarak 2020 yılı Kurban Organizasyonu çalışmalarına başladıklarını ifade eden Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Kurban Bayramının paylaşmak Allah'a yakınlaşmak olduğunu söyleyerek, hayırseverlerin bağışlarına talip olduklarını belirtti.

2020 yılı Kurban Bayramı çalışmalarının başladığını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, kurbanını bağış yaparak ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverlerin desteklerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu sene için genel merkezimiz Afrika ve Asya'da 700 TL, Arakan ve Moro'da 900 TL, Türkiye, Yemen ve Filistin kamplarında 1300 TL, Gazze'de ise 2300 TL'den kurban kesimi yapacaktır. Bu hayırda bende varım diyen hayırseverlerin vekaletlerine talibiz. Manisalı hayırseverlerin desteklerine talibiz. Amacımız gerçek muhtaçlara ulaşarak her haneye ulaşmaktır. İnanıyoruz ki vekaletler ile 60 bölgede gerçekleştireceğimiz çalışmalarla gerçek muhtaçlara ulaşacağız. Hayırseverlerimiz, kurban bağışlarını "www.cansuyu.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, Cansuyu Derneği temsilciliklerinden veya 05423013445 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak bağışlarını yapabilirler." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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