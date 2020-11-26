"Cansuyu Derneği" Kamerunlu öğrenciler için okul açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Türkiye'de yapılan bağışlarla Kamerun'un Garoua kentinde inşa edilen Abdulhamid Han Okulu, törenle açıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Türkiye'de yapılan bağışlarla Kamerun'un Garoua kentinde inşa edilen Abdulhamid Han Okulu, törenle açıldı.

Garoua'da eğitim görmekte zorlanan öğrenciler için yapılan Abdulhamid Han Okulunun açılışı Garoua Bölge Valisi Haman Wabi Oumarou, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, dernek gönüllüleri, Garoua halkı ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende öğrenciler dua edip şiirler okudu.

Yorulmaz, törende yaptığı konuşmada, derneğin dünya genelinde 84 ülkede yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Ülkelerde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, bu projelerin içerisinde cami, okul, külliye, medrese ve su kuyuları gibi faaliyetlerin bulunduğunu anlatan Yorulmaz, Kamerun'un değer verip öncelik tanıdıkları ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"Biz Kamerun'u seviyoruz. Bizim de bu cahiliye ile mücadelede ufacık bir katkımız varsa bundan çok memnuniyet duyarız. Tabii birçok yere yapmış olduğumuz kalıcı eserler gibi buraya da okul yaptık. Biz yaptık, başta valimiz olmak üzere buradaki tüm yetkililere emanet ediyoruz." diyen Yorulmaz, okulun amacına göre görevini icra etmesi temennisinde bulundu.

Yorulmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah burada yetişkin bilim insanı olacak insanları yetişir ve bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak pırıl pırıl gençler yetiştirmesine vesile olur. Biz şu anda üzerimize düşen görevi kısmi olarak yaptık. İnşallah bu 5 bin metrekarelik alana yeni okullar ve sağlık ocağı ilave ederiz ve burayı büyük fonksiyonel bir hale getiririz. Buradaki faaliyetlerimizi eksiksiz yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kamerun temsilcimiz Ousman Ahmed Kotoko'ya da teşekkür ediyoruz."

Daha sonra okulun açılışı yapıldı.

Açılışın ardından okula kavuşmanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler, sınıf tahtasına "Türkiye" yazarak teşekkürlerini dile getirdi.

"Çok memnunuz"

Okulu gezen Garoua Bölge Valisi Haman Wabi Oumarou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Garoua halkının Türkiye ve Cansuyu Derneğine minnettar olduğunu vurgulayarak derneğin eğitime büyük katkı sunduğunu söyledi.

Özellikle su, eğitim ve sağlık açısından derneğin faaliyetler yürütmesinden memnun olduklarını dile getiren Oumarou, "Bu durumdan çok memnunuz. Çünkü bu konular ülkelerimizin arasındaki ilişkileri güçlendirmektedir. Eminim bu ilişkiler ve yapılan bu faaliyetler sayesinde başka projeler ve ülkemize faydalı hizmetler olacaktır." diye konuştu.

Türkiye ve derneğe teşekkür eden Oumarou, "Bu yapılan hayırlarla Türkiye ve Kamerun toplumlarının kardeş toplumlar olduğuna şahitlik etmiş oluyoruz. Ayrıca bu emanetlere sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Okulumuzun açılışı Kuran tilaveti ile ve hadis okuması ile gerçekleşmiştir. Yapılan bu hayırlar bağışçıları bir adım daha cennete yaklaştırmıştır. Bu bağlamda en kısa zamanda Türkiye'nin hayırseverliğini ifade edecek yeni açılışlar için sizlerle bir arada buluşmak ümidiyle Türk devletini, milletini ve tüm hayırseverleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu