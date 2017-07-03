Cansu Taşkın: Ne Zaman Ateşli Fotoğraf Koysam Ünlü Kişiler ve İş Adamları Mesaj Atıyor

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla olay yaratan model Cansu Taşkın, vücut hatlarıyla ilgili sık sık her yeri estetik eleştirilerine maruz kalıyordu. Taşkın bu duruma ilişkin "Ne zaman ateşli fotoğraf koysam, ünlü isimler ve iş adamları sosyal medyadan mesajlar atıyor. Beni ifşa etme diye yalvarıyorlar" diyerek bomba iddialarda bulundu.